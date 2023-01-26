Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

İSTANBUL Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti. ADANA Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. MERSİN Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi. Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu. HATAY Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından namaz kıldı, dua etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. Cami çıkışında vatandaşlara Antakya Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı. OSMANİYE Osmaniye'de Regaip Kandili için vatandaşlar tarihi Enver-ül Hamit Camisi'ne geldi. Burada düzenlenen kandil programında İl Müftü Yardımcısı Muhammed Değirmenci vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı. Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Gaziantep Müftülüğünce camilerde program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Ulu Cami avlusunda cemaate ikramda bulunuldu. MALATYA Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle Hacı Yusuf Taş Cami İmamı Mehmet Şentürk ve İbrahim Furkan Varol ile Söğütlü Camisi Müezzini İbrahim Furkan Varol, Kur'an-ı Kerim okudu. Battalgazi Müftülüğü Vaizi Harun Zorlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaza durdu. Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Cami ve Külliyesinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu. Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, 'Somuncu Baba Sebil Ekmeği' dağıtıldı. ŞANLIURFA Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. 'Peygamberler şehri' olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti. Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi. Namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla kent genelinde camilerde program düzenlendi. İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi. Camilerde hayırseverlerce çeşitli ikramlarda bulunuldu. KİLİS Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi. Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. ADIYAMAN Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi. İl Müftüsü Mehmet Taştan, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi. Edirne'de Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, vaaz verildi. Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı. KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi. Balkanlar'ın ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından 'Regaip Kandili ve Üç Aylar' başlıklı vaaz verildi. Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. VAN Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde bir program düzenlendi. Camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan Merkez İpekyolu İlçe Müftüsü Şehmus Bayler, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üç aylar ve kandil gecelerinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu hatırlatan Bayler, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua ederken, cemaat yatsı namazının ardından camiden ayrıldı. SAKARYA Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti. Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. KOCAELİ Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi. Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı. DÜZCE Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi. İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti. Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu. BOLU Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı. Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Tarihi Yıldırım Bayezid Merkez Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Yatsı namazı öncesinde Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu sohbet yaptı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu. ZONGULDAK Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi. Karadeniz Ereğli Tepe Camisi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. KARABÜK Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı. Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı. Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. BARTIN Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti. Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Yukarı Halil Bey Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu. TOKAT Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen Regaip Kandili Özel Programı'nda yatsı namazı öncesi sela okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Müslümanların Regaip Kandili'ni kutladı. Programa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile vatandaşlar iştirak etti. Öte yandan programa katılacağı bildirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ise gelemediği öğrenildi. KAYSERİ Kayseri'de tarihi Hunat ve Camii Kebir camilerinde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı öncesi programlar gerçekleştirildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Bazı vatandaşlar camiye gelen cemaate ikramda bulundu. YOZGAT Yozgat'ta da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Çapanoğlu Büyük Camisi'ndeki programda mevlit okundu, dua edildi. Yatsı namazı sonrası cami çıkışında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlara helva dağıttı. Bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından da cemaate kandil simidi ve süt ikram edildi.