Haberler Yaşam Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

Giriş Tarihi: 26.01.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 22:18

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda ilde belediyeler namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.