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Haberler Yaşam Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 22:18

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda ilde belediyeler namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

İSTANBUL

Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.

Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

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Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

ADANA

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

MERSİN

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Regaip Kandili dualarla idrak edildi!

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi. Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

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