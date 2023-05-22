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Haberler Yaşam Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim
Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlar depremzedelere sıcak bir yuva oldu. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız, "Allah razı olsun. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz. Hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür" şeklinde konuştu…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda kalan depremzedeler, depremin yaralarını GSB yurtlarında sarıyor. Ülke genelindeki bütün GSB yurtlarında hizmet verilen depremzedeler; barınma, yemek, içecek gibi temel ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yurtlarda, depremden etkilenen vatandaşlarımız için ayrıca birçok başlıkta çeşitli etkinlikler, eğitimler, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası çeşitli GSB yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar, yurtlarda verilen hizmetlere ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirirken, depremin yaralarını sarmalarında yetkililerin gösterdiği yakın ve samimi ilginin büyük öneme sahip olduğunu kaydettiler.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Deprem felaketinden sonra yaralarını GSB yurtlarında saran depremzede vatandaşlarla kısa söyleşiler yapılırken, vatandaşlar, yurtlarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Deprem sonrası yaralar GSB yurtlarında sarılıyor: Hizmetleri sonsuz Allah'tan daha ne isteyelim | Video

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

EMİNE TAŞDEMİR - GAZİANTEP
"GSB Yurdu'na Gaziantep'ten torunlarımla birlikte geldim. Yurtta sağ olsunlar bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz.. hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür, teşekkür ediyorum kendilerine."

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

HANİFE ERDOĞAN- HATAY
"GSB Yurdu'na Hatay'dan geldim. Süreç boyunca personelden, en baştakine kadar hepsinden Allah razı olsun. İmkanlar dahilinde hiçbir dediğimiz reddedilmiyor. Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederiz."

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