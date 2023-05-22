Haberler Yaşam Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Giriş Tarihi: 22.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar depremzedelere yuva oldu: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlar depremzedelere sıcak bir yuva oldu. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız, "Allah razı olsun. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz. Hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür" şeklinde konuştu…