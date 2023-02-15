Haberler
Yaşam
Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 21:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
21:19
Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah'ın hayatı vatnadaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Abdi Serdar Üstünsalih bir dönem Trabzonspor'un başkan yardımcılığını yaptı. Abdi Serdar Üstünsalih günümzde Vakıfbank Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Peki, Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?