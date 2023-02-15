Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Abdi Serdar Üstünsalih, 12 Mayıs 1963 yılında dünyaya geldi. Abdi Serdar Üstünsalih evli ve iki çocuğu var. Bir dönem Trabzonspor'un başkan yardımcılığını yaptı. Günümüzde ise Vakıfbank Genel Müdürü'dür.

Abdi Serdar Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitirdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.