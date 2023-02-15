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Haberler Yaşam Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 21:19

Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah'ın hayatı vatnadaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Abdi Serdar Üstünsalih bir dönem Trabzonspor'un başkan yardımcılığını yaptı. Abdi Serdar Üstünsalih günümzde Vakıfbank Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Peki, Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Abdi Serdar Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitirdi. Peki, Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Abdi Serdar Üstünsalih, 12 Mayıs 1963 yılında dünyaya geldi. Abdi Serdar Üstünsalih evli ve iki çocuğu var. Bir dönem Trabzonspor'un başkan yardımcılığını yaptı. Günümüzde ise Vakıfbank Genel Müdürü'dür.
Abdi Serdar Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitirdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi'nde kamu yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

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Abdi Serdar Üstünsalah kimdir? Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalah kaç yaşında, nereli? Vakıfbank ne kadar bağış yaptı?

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