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Haberler Yaşam Bakkal ve market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 (A101, BİM, ŞOK, Migros) market çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:26

Bakkal ve değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 (, , , ) market çalışma saatleri

Bugünkü kabine toplantısı ile beraber gündeme gelen bir konu da olmuştu. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle bilindiği üzere manav, bakkal, kasap, market gibi işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişiklikler olmuştu. Bu noktada milyonlarca kişi sonrasındaki kararlarla beraber "Hafta sonu ve hafta içi Market çalışma saatleri değişti mi, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buna göre; Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yeni normalleşme kararları ile beraber 2021 güncel bakkal ve (, , , ) market çalışma saatleri…

Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

Bakkal ve , yeni normalleşme kararlarıyla beraber yeniden gündeme taşınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu tür işletmelerin çalışma saatlerinde de değişiklik olmuştu. Bu noktada "Hafta sonu ve hafta içi Market çalışma saatleri değişti mi, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. sonrası uygulamaya başlayacak olan yeni normalleşme döneminde işletmelerin çalışma saatlerinde yeni bir güncelleme olup olmayacağı merak ediliyor. İşte 2021 güncel bakkal ve (, , , ) market çalışma saatleri…

Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

Henüz bu tür işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

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Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan , , , şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Market çalışma saatleri değişti mi? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte güncel 2021 bakkal ve A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri

ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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