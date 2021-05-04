İçişleri Bakanlığı dün gece geç saatlerde 81 ile gönderdiği marketlerle ilgili yeni genelge ile beraber sigara satışının yasaklanıp yasaklanmadığı konusu da milyonların gündemindeki yerini aldı. Vakalardaki rekor artış sonrası ülke çapında tam kapanma sürecine girilirken alınan son kararda "Market Tedbirleri" konulu genelgede yeni usül ve esaslar belirlendi. Buna göre; Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi sonrası marketlerde sigara satışı yasak mı? İşte markette satışı yasaklanan o ürünler ve gelen açıklamanın detayları…