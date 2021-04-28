Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanma kararı alınmış bu kapsamda kesintisiz şekilde 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olan kısıtlama ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. Hal böyleyken binlerce kişi "17 Günlük tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) ne zaman, hangi gün ve saat kaçta başlıyor, kimler muaf olacak?" soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İşte Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri…