SON DAKİKA

Kabine Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti. Kademeli normalleşmenin ikinci aşaması Haziran ayı boyunca geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tüm merak edilen bilgiler detayları ile birlikte açıklandı. Kabine'de yasaklar, kafe ve restoranlar, üniversitelerde eğitim gibi pek çok konu açıklanırken sonrasında ise MEB tarafından da yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bu kapsamda; Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika bilgiler.