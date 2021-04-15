Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni kısıtlamalar sonrası şehirler arası seyahat yasağı da gündemdeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı uygulanacak yeni kısıtlamaların detaylarını kısmi kapanma başlıklı genelgeyle duyurdu. Bu noktada "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde şehirler arası seyahat yasağı olacağı bildirilmişti.