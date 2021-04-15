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Haberler Yaşam Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı! Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 21:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 22:15

Genelgede detayı! Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni kısıtlamalar sonrası da gündemdeki yerini aldı. uygulanacak yeni kısıtlamaların detaylarını kısmi kapanma başlıklı genelgeyle duyurdu. Bu noktada "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde şehirler arası seyahat yasağı olacağı bildirilmişti.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı!

yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden gündemdeki yerini aldı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle beraber iki haftalık kısmi kapanma süreci de başlamış oldu. Bu kapsamda bu süreçte uygulanacak kısıtlamalara ilişkin detayları da paylaştı. Yayımlanan genelgede şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir madde de yer aldı. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? İşte detaylar…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde vaka sayılarının zirve rakamlara ulaşmasıyla beraber kısmi kapanma kararı verilmişti. Alınan bu karar sonrası sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'dan 19.00'a alınırken öte yandan kısıtlama saatlerinde zorunlu haller dışında şehir dışına çıkılmasının yasaklandığı ibaresi yayımlanan genelge kapsamında kamuoyuna duyuruldu. Şehirler arası sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar bu noktada binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı!

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Vatandaşlar özel araçlar ile şehirler arası seyahat edip edemeyeceklerini merak ediyor.

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

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Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı!

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler.

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? Genelgede şehirler arası seyahat yasağı detayı!

ZORUNLU HALLER HANGİLERİ

Ancak "zorunlu hal" sayılabilecek durumlarda özel araçla seyahate kısıtlama süresince izin verilebilecek.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar ise şöyle:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan...

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