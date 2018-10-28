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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen fotoğrafları

Giriş Tarihi: 28.10.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:40
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığı, 'in 95. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı

Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

'in ilanının 95. yıl dönümü nedeniyle Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

'in ilanı ve yıldönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.

Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Ankara Palas'taki törende çekilen fotoğrafın yanı sıra 'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf da albümde bulundu.

Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Atatürk'ün törenlerde çekilen fotoğraflarının yanı sıra albümde 'in 14. yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak ile çekilen fotoğrafı da yer aldı.

Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
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Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
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