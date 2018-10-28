Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları

Ankara Palas'taki törende çekilen fotoğrafın yanı sıra Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf da albümde bulundu.