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Haberler Yaşam Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul'da motokuryeler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:55

Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul'da motokuryeler çalışıyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarısını yaptı ve kar yağışı yurda giriş yaptı. Trafiğe çıkan vatandaşlarda olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 18:30'dan itibaren Motosiklet, Elektrikli Scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir açıklaması da az önce geldi. Peki Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul'da motokuryeler çalışıyor mu? İşte yanıtı

Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?

Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu, bugün motorkuryeler açık mı, dağıtıma çıkıyor mu sorusuna milyonlar yanıt arıyor. İstanbul'u 4 gün boyunca etkisi altına alacak kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin yeni tedbirler aldı. Eğitime kar tatili arası verilmesi beklenirken ulaşımda yeni tedbirler alındı. Peki Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul'da motokuryeler çalışıyor mu?

Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?

MOTOKURYELER ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valiliği'nin açıklamaları arasında motorkuryelerin çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da, bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" çağrısını yaptı.

GETİR, TRENDYOL MARKET, YEMEK SEPETİ ÇALIŞIYOR MU?

Saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto-kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

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Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA VATANDAŞLAR UYARILARAK ALINAN TEDBİRLER;

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın `Kış Tedbirleri Genelgesi` uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.

KARLA MÜCADELEDE 11 BİN 130 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İstanbul'umuzda TAMP Çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız; 5 bin 277 Km. Yol Ağı üzerinde 11 bin 130 Personel,171 Acil Çıkış Noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 İş Makinesi Noktasında 2 bin 591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 Ton Tuz, 3 bin 640 Ton Solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığımız 437 araç ve 2.142 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 210 araç ve 703 personel,

Kızılay'ımız 101 noktada 2 bin 300 Çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğümüz ise 1250 Çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinası, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre % 143 oranında artırılmıştır.

Otoyol güzergâhındaki 23 Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir.

İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."

Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu? Bugün İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?
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