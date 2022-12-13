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Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:28

GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

GİB personel alımı başvuru tarihleri, şatları, kadro branş dağılımı ve alım yapılacak iller araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2023 yılında 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''GİB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, GİB personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak iller.

GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımladı. İlana göre, GİB açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2023 yılında 2.000 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Personel alımı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek olup başvurular ocak ayında başlayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar için alım yapılacak iller ve kontenjan sayısı belli oldu. Peki GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte, GİB 2 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayacak ve 19 Ocak Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar başvuru işlemlerini, http://sinav.gib.gov.tr adresinde bulunan "Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak ve sistemde yer sınav sınav başvuru formunu eksiksiz doldurarak yapabilecek. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

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GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şatları 2022: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

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