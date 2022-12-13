GİB personel alımı başvuru tarihleri, şatları, kadro branş dağılımı ve alım yapılacak iller araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2023 yılında 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''GİB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, GİB personel alımı başvuru ekranı ve alım yapılacak iller.