Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:40

Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Taklit ve tağşiş yapan firmalar bakanlık tarafından açıklandı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayarak gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 23 Eylül'de yayımladığı son listeye göre, Denizli, Kars ve Bartın illerindeki bazı işletmelerin ürünlerinde hileli üretim tespit edildi. İşte gıda sahtekarları listesine eklenen yeni firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde 23 Eylül'de yayımlanan son listede, özellikle beyaz peynir ve kaşar peynirinde yapılan hileler dikkat çekti. Tüketicinin "güvenilir" ve "uygun fiyatlı" diye bildiği pek çok markanın, ürünlerinde hileli üretim yaptığı gözler önüne serildi.

Geçmiş listelerde sucuktan baharata kadar birçok üründe taklit ve tağşiş ortaya çıkarken, bu kez peynir sektöründeki sahtekarlıklar gündeme geldi. Denizli, Kars ve Bartın illerinde faaliyet gösteren firmaların ürünlerindeki usulsüzlükler, bakanlık denetimleriyle belirlendi.

PEYNİRDE DÜŞÜK YAĞ VE ERİTME TUZU SKANDALI
Denizli'deki Kocagöz markasının "tam yağlı taze beyaz peynirinde" yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Kars'taki Alaaddin Süt Ürünleri'ne ait "tam yağlı taze kaşar peynirinde" ise şaşırtıcı bir şekilde eritme tuzu kullanıldığı belirlendi.

Eritme tuzu, peynirin erime özelliklerini iyileştirmek için kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Bu tür maddeler, ürünün dokusunu iyileştirmek amacıyla kullanılıyor.

Diğer yandan, Konya'da yer alan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu hilesi tespit edilirken, Suat Ersoy'un "tam yağlı taze tost peynirinde" ve Yoğurmacı markasının tereyağında da düşük yağ oranı belirlendi. Benzer şekilde, Bartın'daki Türkova markasının "tam yağlı taze sandviç peynirinde" de yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı.

İşte bakanlığın tek tek ifşa ettiği o firmalar...

