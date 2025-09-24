Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Taklit ve tağşiş yapan firmalar bakanlık tarafından açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde 23 Eylül'de yayımlanan son listede, özellikle beyaz peynir ve kaşar peynirinde yapılan hileler dikkat çekti. Tüketicinin "güvenilir" ve "uygun fiyatlı" diye bildiği pek çok markanın, ürünlerinde hileli üretim yaptığı gözler önüne serildi.