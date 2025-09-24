Haberler
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Taklit ve tağşiş yapan firmalar bakanlık tarafından açıklandı
Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:40
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayarak gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 23 Eylül'de yayımladığı son listeye göre, Denizli, Kars ve Bartın illerindeki bazı işletmelerin ürünlerinde hileli üretim tespit edildi. İşte gıda sahtekarları listesine eklenen yeni firmalar ve ürünleri...