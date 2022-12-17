Giresun TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama 2022: Giresun TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama canlı yayın sonrası başladı

Giresun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 1.550 konutun sahibini bulacağı TOKİ Giresun kura çekimi bugün başladı. Giresun'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Giresun kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Giresun TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...