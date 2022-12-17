Giresun TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama 2022: Giresun TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama canlı yayın sonrası başladı

TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Giresun ilinde 1.550 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!