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Haberler Yaşam GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:33

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 1.550 konutun sahibini bulacağı TOKİ Giresun kura çekimi bugün başlıyor. Bu noktada Giresun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Giresun'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Giresun kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Giresun kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Giresun ilinde 1.550 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Alucra, Bulancak, Eynesil, Görele Çavuşlu, Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ SİVAS VE GİRESUN'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 17 Aralık 2022 Cumartesi bugün Sivas ve Giresun'da çekiliş gerçekleşiyor.

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GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Giresun kura çekimi 17 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

5 ilçede toplam 1.550 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Giresun Belediyesi Kültür Ve Fuar Merkezi'nde çekilecek.

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ GİRESUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 5 ilçe için TOKİ Giresun kura çekilişi 17 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İşte, TOKİ Giresun evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

GİRESUN ALUCRA 3. ETAP 63 KONUT

GİRESUN BULANCAK 3. ETAP 200

GİRESUN EYNESİL 100

GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU 96

GİRESUN MERKEZ 1091

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI İZLE | 2022 Giresun TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonucu sorgulama

TOKİ GİRESUN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Samsun kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

2022 Giresun TOKİ kura sonuçları için:

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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