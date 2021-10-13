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Haberler Yaşam Girit depremi sonrası uzman isimden açıklama: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ dedi ve uyardı!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:10

Girit depremi sonrası uzman isimden açıklama: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ dedi ve uyardı!

Son dakika: Girit'te 6.3'lük deprem meydana geldi. Deprem; Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi. A Haber canlı yayınında depremi yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 'Yunanistan ve Türkiye için burası kritik' dedi ve şunları söyledi

Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

Son dakika: Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem; Muğla, Antalya ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedildi.

Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ersoy, şunları söyledi:

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Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

SON DAKİKA: GİRİT'TE HASAR OLABİLİR

Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.

Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

Ancak oluş yeri çok kritik. Buralarda 9'a yakın, Marmara'da beklediğimizin 30 katı büyük bir depremi burada bekleyebiliriz.

Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

Zaman zaman da 6 ve üzerine çıkan depremler oldu. Bu depremleri Datça depremleri ile karıştırmamalıyız. Çünkü aynı yerler ve mekanlar değil. Güneybatıdaki depremlerimizden ayrı tutmak gerekir. Bundan dolayı paniklememek gerekiyor.

SON DAKİKA