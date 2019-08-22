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  • Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede 'den bir yer de var!

Dünyayı keşfetmek harika bir şey! Ve sevdiğiniz kişiyle seyahat etmek, günlük hayatınızdan bir mola vermenin ve tutkunuzu yeniden keşfetmenin en iyi yoludur. Bu inanılmaz destinasyonlar,evlilik yıldönümü, hayallerinizin balayı için ya da sadece hayatınızın aşkı ile biraz zaman geçirmek için en romantik yerler! Sebep ne olursa olsun, bu 15 yerden birinde romantik bir yolculuk, günlerinizi sevgiyle dolduracak! En romantik seyahat noktalarını keşfetmeye hazır olun ve aşkınızla mükkemmel zaman geçirmenin tadını çıkarın.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 10:13
Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Dünyanın en romantik yerleri açıklandı. 'den ne Ege, ne Akdeniz'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listeye girdi. İşte bu listedeki o hayran bırakan yerler ve Türkiye'den listeye giren sürpriz yer.

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Roma, İtalya

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Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Dublin, İrlanda

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Whitsunday Adaları, Avustralya

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Kerala, Hindistan

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Viyana, Avusturya

Gitmek isteyeceğiniz dünyanın en romantik yerleri belli oldu... Listede Türkiye'den bir yer de var!

Barselona, İspanya

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