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Haberler Yaşam Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 11:04

Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

İstanbul'da uzun süredir psikolojik sıkıntılar yaşayan grafiker Fikret A. (50), işinde adaptasyon sorunu yaşadığı için hastaneye gitti. Doktordan istirahat raporu talep eden hasta adam, "O işler öyle olmuyor" cevabını alınca ikili arasında tartışma çıktı, Psikolog Hatice G, odayı terk etti. Karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçiren Fikret A. ise savcılığa koşarak, "Psikolojimi daha da bozdu, beni işimden etti" dedi ve doktordan şikâyetçi oldu. Savcılığın takipsizlik kararıyla ikinci şoku yaşayan çaresiz adam, hukuk mücadelesini sürdürdü, Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak karara itiraz edip dava açılmasını talep etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

Özel bir firmada grafiker olarak çalışan 50 yaşındaki Fikret A, geçtiğimiz aralık ayından beri psikolojik sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye gitmeye karar verdi. Yaşadığı bunalımdan kaynaklı iş hayatı da olumsuz etkilenince müdürüyle konuşan adam, sorunlarından dolayı odaklanamadığını ve verimli çalışamadığını söyledi.

Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

Müdürünün 'Hastaneye git' demesi üzerine Fikret A, başına geleceklerden habersiz Kadıköy'deki Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

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Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

MUAYENE ODASINDA GERGİN ANLAR
Randevu aldığı Psikolog Hatice G'nin odasına giren Fikret A, psikolojisinin bozulduğunu, çalışacak durumda olmadığını dile getirdi. Hastasının söylediklerine karşılık Psikolog Hatice G, iddiaya göre "Bu işler böyle olmuyor" diyerek istirahat raporu veremeyeceğini, psikolojik rahatsızlıktan dolayı hastaneye yatırması gerekeceğini belirtti.

Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

"HEM DERMAN OLMADI HEM İŞİMDEN ETTİ"
Fikret A, "Gerekirse hastaneye yatmaya bile hazırım, çalışacak durumda değilim" deyince doktorun istirahat raporu vermeyeceğini yinelemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

İddiaya göre Psikolog Hatice G, aniden odayı terk etti ve sıradaki hastaları yan odada kabul etmeye başladı. Odada tek başına kalan çaresiz adamsa soluğu savcılıkta aldı.

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