Gittiği psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasını terk etmek zorunda kaldım!

Özel bir firmada grafiker olarak çalışan 50 yaşındaki Fikret A, geçtiğimiz aralık ayından beri psikolojik sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle hastaneye gitmeye karar verdi. Yaşadığı bunalımdan kaynaklı iş hayatı da olumsuz etkilenince müdürüyle konuşan adam, sorunlarından dolayı odaklanamadığını ve verimli çalışamadığını söyledi.