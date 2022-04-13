Haberler Yaşam Gizem Memiç kimdir, evli mi, boyu kaç, nereli? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Gizem Memiç eşi ve kardeşi kimdir?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:04

Gizem Memiç Survivor All Star'da en son elenen yarışmacı oldu. Başarılı manken Gizem Memiç'in eşi de internet üzerinde aratılan konular arasında. Türkiye güzeli de seçilen Gizem Memiç, arada Serenay Sarıkaya bağlantısı bulunan bu yarışmayla tüm gözleri üzerine çevirdi. 2010 Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen ve o yılın Miss Turkey'i olan Gizem Memiç, daha sonra Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması ve Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Daha önce Survivor 2016'ya katılan ve 10. olan ünlü mankenin kardeşi de merak ediliyor. Peki, Gizem Memiç kimdir, oynadığı diziler nelerdir, boyu kaç? Eşi ve kardeşi kimdir? İşte ayrıntılar…