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Haberler Yaşam Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…
Giriş Tarihi: 23.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 21:42

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

Muhalefet cephesinde gizli protokol krizinin yankıları sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' itiraflarının ardından tüm gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gizli protokolü' yalanlayarak 'Kimsenin haberi yoktu' dedi. Kılıçdaroğlu'nun itirafı, tepkileri de beraberinde getirdi. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur" dedi.

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi desteğini artırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelmişti. Yapılan pazarlıklar sonucu Zafer Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

ÖZDAĞ'IN PROTOKOL İTİRAFI

Verdiği röportajda Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.

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Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." Dedi.

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

ÖZDAĞ'IN BAKANLIK İTİRAFLARINI YALANLAMADI

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ ile bakanlıklar üzerine bir protokol imzaladınız mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu adeta parti sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarını boşa çıkardı.

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