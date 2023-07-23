Haberler Yaşam Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

Giriş Tarihi: 23.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 21:42

Gizli protokol krizinde son perde: Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a sert sözler…

Muhalefet cephesinde gizli protokol krizinin yankıları sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' itiraflarının ardından tüm gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gizli protokolü' yalanlayarak 'Kimsenin haberi yoktu' dedi. Kılıçdaroğlu'nun itirafı, tepkileri de beraberinde getirdi. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur" dedi.