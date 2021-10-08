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Haberler Yaşam Göbeklitepe'den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 08:50

Göbeklitepe'den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

Göbeklitepe, tarihin sıfır noktası olarak biliniyor. Bölgede yapılan kazılar tam gaz devam ediyor. Dargeçit'teki bir bölgenin ise Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konuşuluyor

Göbeklitepe’den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA ESKİ!

Dargeçit ilçesinin kırsal Ilısu Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında devam ediyor.

Göbeklitepe’den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: KAZDIKÇA TARİH FIŞKIRIYOR!

Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Göbeklitepe’den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını belirtti.

Göbeklitepe’den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

Kazılarda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

Göbeklitepe’den daha eski: Bu açıklama heyecan yarattı!

"İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin'imiz önemli bir şehir konumundadır.

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