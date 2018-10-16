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  • Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:00
Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında çoğunluğunu Afgan göçmenlerin oluşturduğu, düzensiz göçmenlerin bulunduğu 13 AU 724 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonrasında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan iki kişi Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

Yetkililerin yaptığı incelemelerde, Van'dan İstanbul'a gittiği tahmin edilen 16 kişilik minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi. Kaza yapan minibüste 25 kişinin olduğu belirlendi.

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı
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Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı
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