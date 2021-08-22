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Haberler Yaşam Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!
Giriş Tarihi: 22.08.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 11:27

Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

Gökhan Gönül ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Can Gönül isimli genç, ünlü futbolcu ile kardeş olduklarını açıkladı. İlginç hikayesini şöyle anlattı

Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

Gökhan Gönül ile ilgili inanılmaz iddia… Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül isimli genç, iş başvurusu için istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

27 yıldır yalnız yaşayan ve ailesi olmadan büyüdüğünü belirten Can Gönül, 4 yıl önce işe girmek için kendisinden istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde ailesinin olduğunu öğrendiğini belirtti.

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Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

Aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül ile öz kardeş olduğunu öğrendiğini kaydeden Can Gönül, 4 yıldır ailesine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

GENÇ ADAMDAN İNANILMAZ İDDİA

Ailesinin olduğunu şans eseri öğrendiğini ifade eden Can Gönül, "Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman da işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS'ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler" dedi.

Gökhan Gönül ağabeyim! Genç adamdan inanılmaz iddia!

Yaklaşık 4 yıldır ailesine ulaşamadığını belirten Gönül, şöyle devam etti: 3-4 yıl oldu. Ondan sonra biz Bursa'ya ailemle konuşmaya gittik. Amcam çıktı karşıma. Her şeyin doğru olduğunu söyledi ama annem ve babamla görüşemedik.

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