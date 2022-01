Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında? Survivor 2022 gönüllüler takımı yarışmacısı Gökhan Keser aslen nereli?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Aslen Rize'nin Pazar ilçesindendir. Mobilyacı bir baba ile ev hanımı bir annenin oğludur.

14 yaşında modellik kariyerine başladı. "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy'den şan eğitimi aldı.

2004 yılında "Miss. & Mr. Model" yarışmasında birinci oldu ve "Ege Kralı" ünvanını aldı. 2005 Yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında edindiği "Best Model Of Turkey 1.Runner-up 2005¨ ve "Manhunt Turkey 2006¨ ünvanları ile Çin'de (Jing-Jang) düzenlenen dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildi. 2006 yılında 64 ülkeden, dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerinin en iyi modellerinin yarıştığı "Manhunt International 2006¨ yarışmasında Dünya dördüncüsü ve Dünyanın en fotojenik erkeği seçildi.

2005 yılında 'Uğurkan Erez' ajans ile profesyonel olarak modellik kariyerine başladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok defile ve katalog çekimlerine katıldı.

2006 yılında ATV'nin toplam 3 sezon süren ve 2009 Mayıs ayında 104. bölümde ekrana veda eden; Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim ile birlikte "Selena" dizisinde oynaması tanınmasını sağladı.

Sıla, Nükhet Duru, Zerrin Özer gibi isimlerin sahne ve albümlerinde de yer aldı.

2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu. Ayrıca 2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Ancak bu film vizyona girmedi.

Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" kliplerinde de oynayan Gökhan Keser, uzun süre sahnede Sıla'ya vokalistlik yaptı.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Gökhan Keser de "Ünlüler" takımında yarışıyor.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, Futbolcu Serenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.