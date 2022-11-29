Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Bütün tedavilerimi üstlenmiştiniz. Yıllarca da beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Gerek eski dönem başkanımız Tahir bey ile gerekse Uğur başkanımız ile beni sürekli takip ettirdiniz. Hatta bir keresinde hastanede ziyaretime bile geldiniz.



