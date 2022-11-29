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Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
Giriş Tarihi: 29.11.2022 06:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
06:27
Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
Konya'da, 2002 yılında henüz 9 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp, vücudunun yüzde 70'i yanan Gökhan Baran'ın (29) hayatını BaşkanRecep Tayyip Erdoğan değiştirdi. Okul açılışı için geldiği Konya'da Gökhan'ı gören Erdoğan, tedavisi için talimat verdi.