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Haberler Yaşam Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
Giriş Tarihi: 29.11.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 06:27

Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Konya'da, 2002 yılında henüz 9 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp, vücudunun yüzde 70'i yanan Gökhan Baran'ın (29) hayatını BaşkanRecep Tayyip Erdoğan değiştirdi. Okul açılışı için geldiği Konya'da Gökhan'ı gören Erdoğan, tedavisi için talimat verdi.

TOLGA YANIK
Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Gökhan Baran, 2002 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapılması nedeniyle vücudunun yüzde 70'lik bölümü yandı. Baran, 3 ay kadar hastanede tedavi görse de vücudundaki hasar o kadar büyüktü ki, kollarını kullanamıyor, göz kapaklarını açıp kapatırken acı çekiyor, hatta konuşmakla bile güçlük çekiyordu.

Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Gökhan'ın hayatı dönemin Başbakanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2004 yılında okul açılışı için Konya'ya gelmesi ile değişti. Erdoğan çifti Gökhan Baran'ı görüp, durumunu sordu. Baran'ın tedavilerini olamadığını, diğer arkadaşlarından geri kalmak istemediğini, okula gitmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, gerekli talimatları verip Baran'ın tedavi edilmesini sağladı.

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Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Bugüne kadar 55 ameliyat geçiren ve halen daha tedavi görmeye devam eden Baran büyük ölçüde iyileşti. Baran, şu anda vücudunu kullanabiliyor, bazı harfleri çıkarmakta güçlük çekse de akıcı şekilde konuşabiliyor.

Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

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Gökhan Baran ile Başkan Erdoğan'ın yolu yine Konya'da geçişti. Geçtiğimiz hafta toplu açılış programı için Konya'ya gelen Erdoğan, Millet Bahçesinde gençlerle buluştu. Oradaki gençlerden biri de Gökhan Baran'dı. Söz alan Baran, "Geçirdiğim kazadan dolayı tedavilerimi olamıyordum.

Gökhan’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım

Bütün tedavilerimi üstlenmiştiniz. Yıllarca da beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Gerek eski dönem başkanımız Tahir bey ile gerekse Uğur başkanımız ile beni sürekli takip ettirdiniz. Hatta bir keresinde hastanede ziyaretime bile geldiniz.

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