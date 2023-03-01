Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Göknur Gıda halka arz tarihleri Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle iki kez ertelenmişti. Göknur Gıda Maddeleri Enerji için yeni talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Göknur Gıda halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...