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Haberler Yaşam Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:36

Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Göknur Gıda halka arz tarihleri Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle iki kez ertelenmişti. Göknur Gıda Maddeleri Enerji için yeni talep toplama tarihleri belli oldu. Bu noktada yatırımcılar, "Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Göknur Gıda halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen Göknur Gıda halka arz tarihleri netleşti. Şirket tarafından yapılan yeni açıklama doğrultusunda talep toplama işlemleri 1 Mart Çarşamba günü yani bugün başlıyor ve 3 Mart tarihinde sona erecek. GOKNR koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. GOKNR kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 11 TL olarak belirlendi. Peki, Göknur Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Göknur Gıda halka arz hisse fiyatı, kodu ve halka arz bankaları ile ilgili tüm merak edilenler…

Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle ertelenmişti.

İlk olarak 15 - 17 Şubat 2023 olarak revize edilen talep toplama tarihleri bir kez daha ertelenmek durumunda kalmıştı. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. için yeni talep toplama tarihleri belli oldu.

Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 1-2-3 Mart 2023 olarak belirlendi.

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Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak belirlendi. Şirket Yıldız Pazar'da işlem görüyor.

Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 79.250.000 TL nominal değerli paylar, 11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Hisseler eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet

500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)

600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)

700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)

800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)

900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)

1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)

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