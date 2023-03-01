Göknur Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? GOKNR Göknur Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen Göknur Gıda halka arz tarihleri netleşti. Şirket tarafından yapılan yeni açıklama doğrultusunda talep toplama işlemleri 1 Mart Çarşamba günü yani bugün başlıyor ve 3 Mart tarihinde sona erecek. GOKNR koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. GOKNR kodu ile işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 11 TL olarak belirlendi. Peki, Göknur Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Göknur Gıda halka arz hisse fiyatı, kodu ve halka arz bankaları ile ilgili tüm merak edilenler…