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Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
09:01
Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Büyükelçilik, rektörlük, politika kurulu gibi alanlarda atama gerçekleşirken Prof. Dr. Göksel Aşan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Atama ve görevden alma kararlarının bulunduğu bugünkü sayıyı inceleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri...