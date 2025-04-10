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Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:01

Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Büyükelçilik, rektörlük, politika kurulu gibi alanlarda atama gerçekleşirken Prof. Dr. Göksel Aşan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Atama ve görevden alma kararlarının bulunduğu bugünkü sayıyı inceleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve kariyeri...

Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

Daha önce Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı olarak görev alan Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilirken onun bıraktığı görevi Ahmet Burak Dağlıoğlu üstlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları sonrası isimler tek tek gündemde yer alıyor. Peki; Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987
yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında
tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında
tamamladı.

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Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini
aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

2008 yılında doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.
Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul
Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.
16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Başkanlığına atandı.

Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

Göksel Aşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı.