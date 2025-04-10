Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Göksel Aşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

2008 yılında doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul

Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

Başkanlığına atandı.