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Haberler Yaşam Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:49

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Gökyüzünün kan kırmızıya büründüğü anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kent sakinlerinin kayda aldığı tüyler ürperten anlarda kent sakinleri adeta sokaklara dökülürken kızıl gökyüzünün nedeni için bilim insanlarından açıklama geldi. Söz konusu görüntüler Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte gökyüzünün kan kırmızı renge büründüğü o anlar ve korkutucu olayın yaşandığı bölgeye dair detaylar...

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Çin'in Zhejiang eyaletinde kent sakinleri korkunç bir olayla karşılaştı. Görenlerin gözlerine inanamadığı olayda gökyüzü kan kırmızı renge bürünürken bu durum karşısında binlerce kişi adeta sokaklara döküldü. Kayıt altına alınan o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bilim insanları bu tüyler ürperten görüntünün perde arkası hakkında açıklama yaptı.

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada viral olan bu görüntüler Zhoushan kentine ait.

Gökyüzü kan kırmızı oldu! Çin'de meydana gelen "kızıl gökyüzü" halkı sokaklara döktü... | VİDEO

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Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Bölgede gökyüzünün rengi kızıla dönerken bu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İşte 'kızıl gökyüzü'nün nedeni...

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Kent sakinlerinin kayıt altına aldığı videoda gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlarına dönerken bu durum bölgede büyük paniğe neden oldu.

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

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