Haberler Yaşam Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:49

Gökyüzü kan kırmızıya büründü! O kentte tüyler ürperten anlar; Korkudan sokaklara döküldüler

Gökyüzünün kan kırmızıya büründüğü anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Kent sakinlerinin kayda aldığı tüyler ürperten anlarda kent sakinleri adeta sokaklara dökülürken kızıl gökyüzünün nedeni için bilim insanlarından açıklama geldi. Söz konusu görüntüler Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte gökyüzünün kan kırmızı renge büründüğü o anlar ve korkutucu olayın yaşandığı bölgeye dair detaylar...