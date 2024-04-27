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Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 23:03

Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün "sarı kodlu" uyarı verdiği Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutunun etkisiyle gökyüzü kırmızıya büründü, araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı. Öte yandan Meteoroloji, önümüzdeki haftaya ait hava durumu raporunu da paylaştı. İşte detaylar…

DHA
Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Toz taşınımının etkisiyle gökyüzü kırmızı renge büründü, göz gözü görmedi.

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Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

ARAÇLARIN ÇAMURLA KAPLANDI

Toz taşınımıyla birlikte kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait haritalı hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. Buna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

3 BÖLGE İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Pazartesi ve salı günü rüzgarın Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Pazartesi günü ayrıca İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesi görülecek.

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