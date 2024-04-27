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Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
23:03
Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün "sarı kodlu" uyarı verdiği Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutunun etkisiyle gökyüzü kırmızıya büründü, araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı. Öte yandan Meteoroloji, önümüzdeki haftaya ait hava durumu raporunu da paylaştı. İşte detaylar…