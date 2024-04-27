Gökyüzü kırmızıya büründü! Araçlar önce toz, ardından çamurla kaplandı

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait haritalı hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. Buna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.