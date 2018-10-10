Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:08
Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

YAĞIŞLARA BAĞLI OLARAK ALÇALIP YÜKSELİYOR

Gölü'nde sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesi, Edremit ilçesindeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile iki batık tekneyi ortaya çıkardı. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu: "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor.

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN...

Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor" Enginsu Mahalle Muhtarı Müslüm Yiğit: "Tapulu arazilerimizin ortaya çıkması bizi her ne kadar mutlu etse de geçmiş yıllarda yuva yapan başta flamingolar olmak üzere birçok göçmen kuş, bu yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle bölgeye gelemedi"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

TAPULU ARAZİLER ORTAYA ÇIKTI

Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle, Edremit ilçesindeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki tekne ortaya çıktı. Edremit ilçesinde göl suları mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki balıkçı teknesini gün yüzüne çıkardı.

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

"ANORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin düşüp yükselmesinin normal bir durum olduğunu söyledi. Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Ama bu, anormal bir durum değil." dedi.

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

BELİRLİ DÖNEMLERDE AZALIP YÜKSELİYOR

Mahalle muhtarı Müslüm Yiğit ise gölün su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde azalıp yükseldiğini ifade etti. Geçen yıllarda bu seviyenin yükselerek bazı evlerin su altında kalması üzerine devletin mahalleliye afet konutu yaptığını ve vatandaşların evlerini daha güvenli noktalara taşımasını sağladığını anlatan Yiğit, bu yıl ise bölgede tam tersi olarak suların çok fazla çekildiğini vurguladı.

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

"EKTİĞİMİZ TAPULU ARAZİLERİMİZDİ"

Yiğit, göl sularının çekilmesiyle önceden sular altında kalan arazilerinin de ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu araziler ektiğimiz tapulu arazilerimizdi. Hepsi yeniden ortaya çıktı. Mahallemizde birçok vatandaşımız balıkçılık yapıyordu ve 10 teknemiz vardı. Göldeki bu gelgitler nedeniyle kimse balıkçılık yapamadı.

Göl çekilince tapulu araziler ile batık tekneler ortaya çıktı

ÇÖKMÜŞ TEKNE VE KAYIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Bazı tekne ve kayıklarımız suların çekilmesiyle karaya oturdu. Bu tekne ve kayıklar su altında çürürken, çekilme sonrası yeniden ortaya çıktı. Tapulu arazilerimizin ortaya çıkması bizi her ne kadar mutlu etse de geçmiş yıllarda yuva yapan başta flamingolar olmak üzere birçok göçmen kuş, bu yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle bölgeye gelemedi. Bu durum bizi üzdü."

BİZE ULAŞIN