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  • Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü

kar yağışıyla beyazlara büründü

Karla kaplanan 'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bolu'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mevsimin ilk kar keyfini Gölcük'te yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde vakit geçirdiler. Kar yağışına aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek karın tadını çıkardılar.

DHA Yaşam
İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 04.12.2019 15:06
Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
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Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
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Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
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