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tatilcilerin ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi: 19.03.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 16:34
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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü , havanın ısınmasıyla tatilcilerin gözde mekanı oldu.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

'da dört gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından güneş yüzünü gösterdi.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 300 metre yüksekte yer alan Gölcük, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Havanın ısınması ve çiçeklerin açmasıyla tabiat parkı farklı bir güzelliğe büründü.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Buraya günübirlik gelenler, golf araçları ve bisikletlerle göl turu atarak, yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Tabiat parkının yüksek kesimlerindeki karın da erimeye başlamasıyla göldeki su seviyesi yükseldi.

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tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu

Göl çevresinde bulunan iskelelerden birinin suyla dolması üzerine burada fotoğraf çektirmek isteyen tatilciler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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