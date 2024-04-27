Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

TRT'nin çekimleri Eskişehir ve çevresinde gerçekleşen, Orta Anadolu insanına ışık tutan dizide çalışmanın, emeğin, dostluğun, komşuluğun ve karşılıksız sevginin birçok hali anlatılıyor. Selma ve Taner tam mutluğa ulaşmışken başlarına gelecek olaylar bu çifti üzecektir. İşte Gönül Dağı 136. bölüm canlı izle ekranı