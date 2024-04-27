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Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
18:22
Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle
TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 136. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm için son bölüm izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Taner'in endişeleri karşılığını bulur ve Selma kaza yapar. Bundan son ne olacaktır, Selma iyileşecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı136.bölüm TRT ile canlı izle