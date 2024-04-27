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Haberler Yaşam Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 18:22

Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam 136. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm için son bölüm izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Taner'in endişeleri karşılığını bulur ve Selma kaza yapar. Bundan son ne olacaktır, Selma iyileşecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı136.bölüm TRT ile canlı izle

Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

TRT'nin çekimleri Eskişehir ve çevresinde gerçekleşen, Orta Anadolu insanına ışık tutan dizide çalışmanın, emeğin, dostluğun, komşuluğun ve karşılıksız sevginin birçok hali anlatılıyor. Selma ve Taner tam mutluğa ulaşmışken başlarına gelecek olaylar bu çifti üzecektir. İşte Gönül Dağı 136. bölüm canlı izle ekranı

Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZET

Taner, gördüğü rüyaların etkisiyle Selma'yı kaybetme duygusu yaşamaya devam eder. Amcaoğullarıyla deprem aleti için tam gaz çalışmaya devam eder. Selma Taner'in korkusu için endişelenir. Selma, Taner'i nereye gitmeye ikna edecektir?

Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

Jandarma Mevsim'i eski nişanlısıyla ilgili uyarır. Mevsim ne yapacağını bilemezken Selma bu süreçte ona destek verir. Selma ve Mevsim'in başına neler gelecektir?

Gönül Dağı 136. bölüm izle | “Selma’dan korkutan kaza” Gönül Dağı 136. bölüm TRT1 ile canlı izle

Selami, kurduğu derneğin hayrına ilk düğün organizasyonunun masraflarını üstleneceğini söyler. Hüseyin ve Selami kendilerini beklemedikleri bir işte bulurlar. İkilinin macerası nasıl olacaktır?

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