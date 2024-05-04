GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının dram ve romantik komedi türündeki Gönül Dağı dizisi, her hafta Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi severler, yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yakından takip ediyor. Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı!