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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 23:07

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde heyecanlı anlara yer verilirken, yeni bölüm fragman heyecanı da beraberinde geldi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 138. Bölüm fragmanı izle!

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının dram ve romantik komedi türündeki Gönül Dağı dizisi, her hafta Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi severler, yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yakından takip ediyor. Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 138. Bölüm fragmanı!

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, 137. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 137. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

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GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikâyesini TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde!

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler.

Mevsim, Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı vicdan azabı çeker. Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir. Kaya Ailesi, Ali'den Selma'nın kritik durumunu gizler.

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