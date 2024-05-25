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Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
19:38
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 25 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir? İşte, Gönül Dağı 140. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!