Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 19:38

Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 25 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir? İşte, Gönül Dağı 140. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!

Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

TRT 1 ekranlarının dram ve romantik komedi türündeki Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyicisini bir yandan kahkahalara boğarken, bir yandan da hüzünlendirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikâyesiyle TRT 1'in uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, 140. Bölümde heyecan dorukta! Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 140. son bölüm izle ekranı!

Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikâyesini TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, 140. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

25 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

Gönül Dağı 140. Bölüm izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI 140.BÖLÜM ÖZET

Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

Gönül Dağı 140. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Başka bir yol bulabilmek için çabalar. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırır. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında onları neler beklemektedir?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başlar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat eder. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktır?

SON DAKİKA