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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 22:38

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde heyecanlı anlara yer verilirken, yeni bölüm fragman heyecanı da beraberinde geldi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 141. Bölüm fragmanı izle!

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının dram ve romantik komedi türündeki Gönül Dağı dizisi, her hafta Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Dizi severler, yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yakından takip ediyor. Peki, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 141. Bölüm fragmanı…

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir.

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GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Başka bir yol bulabilmek için çabalar. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırır. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında onları neler beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başlar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat eder. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktır?

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikâyesini TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde!

Yeni bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

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