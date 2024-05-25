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GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
22:38
GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM FRAGMAN TRT 1 || Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gönül Dağı yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde heyecanlı anlara yer verilirken, yeni bölüm fragman heyecanı da beraberinde geldi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 141. Bölüm fragmanı izle!