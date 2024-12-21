GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gedelli halkının dokunaklı dayanışması

Gedelli halkı, Mihriban'ın ameliyat masraflarını karşılamak için el birliğiyle seferber olur. Ameliyat parası için kimlerin destek olacağı merakla beklenirken Gedelli'deki bu dokunaklı dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını izleyicilere bir kez daha hatırlatacak.