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GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
22:32
GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Gönül Dağı yayınlanan son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her hafta cumartesi günleri seyirci ile buluşan yapımın başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar yer alıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...