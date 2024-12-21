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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:32

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gönül Dağı yayınlanan son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her hafta cumartesi günleri seyirci ile buluşan yapımın başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar yer alıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 159. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimler yer adığı yapımın 21 Aralık 2024 tarihli son bölümünün ardından gözler bir sonraki bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 159. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM KONUSU

TRT 1'in en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 158. bölümüyle izleyiciyi yine duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Taner ve Selma, Zahide'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışacak. Gülsüm Öğretmen okulda yapılacak tiyatro gösterisi için çalışmalara başlamışken Gedelli kasabası Mihriban'ın ameliyat parasını toplayabilmek için seferber olacak.

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Zahide eve geri dönecek mi?

Taner ve Selma, eve dönmeye ikna edebilmek için Zahide'nin yanına gider. Zahide'nin eve geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Gülsüm Öğretmen de okulda bir tiyatro gösterisi hazırlığına başlar ve Hüseyin'den yardım ister. Tiyatro oyununda kimlerin rol alacağı ise merak konusu.

GÖNÜL DAĞI 159. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

Gedelli halkının dokunaklı dayanışması

Gedelli halkı, Mihriban'ın ameliyat masraflarını karşılamak için el birliğiyle seferber olur. Ameliyat parası için kimlerin destek olacağı merakla beklenirken Gedelli'deki bu dokunaklı dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını izleyicilere bir kez daha hatırlatacak.

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