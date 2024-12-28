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Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
23:29
Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Gedelli kasabasında geçen sıcak hikaye sezonlardır izleniyor. Dizinin takipçileri haftaya yaşanacak gelişmeler için fragman araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?