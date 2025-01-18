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GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
17:25
GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
TRT1'in beğeniyle izlenen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaryosu ise Mustafa Çiftçi'nin kaleminden çıkan dizi, etkileyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyenlerin gönlünde taht kuruyor. Bu hafta 162. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte 18 Ocak Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı...