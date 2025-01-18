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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 17:25

GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in beğeniyle izlenen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaryosu ise Mustafa Çiftçi'nin kaleminden çıkan dizi, etkileyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyenlerin gönlünde taht kuruyor. Bu hafta 162. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte 18 Ocak Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı...

GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezona güçlü bir giriş yaptı. 18 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölüm ile ilgili detaylar haberin devamında...

GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı yeni bölümü ile 18 Ocak Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Veysel, amcaoğullarına Kenan'ın durumunu haber verir. Kenan hastaneye yetiştirilerek ameliyata alınır. Kenan sağlığına kavuşabilecek mi?

Taner ve Selma, Ali'nin farklı davranışlarını fark eder. Ali'nin akran zorbalığına uğradığını öğrenen Selma ve Taner ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

Kiraz, evinin başkasına kiralandığını öğrenir. Sefer, Kiraz'a yardım ederek bir eve yerleşmelerine yardımcı olur. Kiraz, kasabada hakkında yapılan dedikoduları duyar. Kiraz bu dedikodulara karşı ne yapacaktır?.

GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan gibi usta oyuncular performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizi, Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenerek ekranlara taşınıyor ve yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

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