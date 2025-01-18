GÖNÜL DAĞI 162. BÖLÜM İZLE | 18 Ocak Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezona güçlü bir giriş yaptı. 18 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölüm ile ilgili detaylar haberin devamında...