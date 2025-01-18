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Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
23:07
Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20:00'de 162. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizi, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyenlerden büyük beğeni topladı. Peki, Gönül Dağı dizisinin 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?