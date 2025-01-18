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Haberler Yaşam Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 23:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:07

Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20:00'de 162. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizi, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyenlerden büyük beğeni topladı. Peki, Gönül Dağı dizisinin 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, heyecanla beklenen 163. bölüm fragmanıyla izleyicilerini meraklandırıyor. Taner'in, çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşma hayalleri sürerken, kuzenleriyle birlikte verdiği zorlu yaşam mücadelesi de izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 162. bölümde büyük beğeni toplayan dizi, yeni bölümde de duygusal anlarla izleyicileri etkilemeyi sürdürecek. İşte, Gönül Dağı'nın 163. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 163. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Veysel, amcaoğullarına Kenan'ın durumunu haber verir. Kenan hastaneye yetiştirilerek ameliyata alınır. Kenan sağlığına kavuşabilecek mi?

Taner ve Selma, Ali'nin farklı davranışlarını fark eder. Ali'nin akran zorbalığına uğradığını öğrenen Selma ve Taner ne yapacaktır?

Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır.

Gönül Dağı 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Berk Atan:Taner
Ali Düşenkalkar: Düğüncü Muammer
Ege Aydan: Münir Korkmaz
Ulviye Karaca: Gülsüm Akgün
Gülsim İlhan: Ali Dilek
Cihat Süvarioğlu: Ramazan
Feyza Işık: Döndü
Erdal Cindoruk: Hüseyin
Nuri Gökaşan: Musa
Utku Ateş
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