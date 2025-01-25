YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı 163. bölüm izle full HD! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, bebeklerine kavuşma heyecanı içindedir. Selma doğum izni için okuldan ayrılır. Divane'nin kaybolduğu haberi üzerine Selma ve Taner onu aramaya çıkar. Divane nerede bulunacaktır?



