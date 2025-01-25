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Gönül Dağı 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 25.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
23:10
Gönül Dağı 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde!
Gönül Dağı 164. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Her hafta cumartesi günleri takip edilen yapımın son bölümü ardından fragman araştırmaları hız kazanmış durumda. Dizi takipçileri gelecek haftayı merak ediyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?