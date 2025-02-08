GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm izle HD

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi, dramatik ve etkileyici hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Gönül Dağı 165. bölümünü izlemek isteyenler, tek parça, full HD ve kesintisiz izleme seçenekleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle linki