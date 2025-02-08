Haberler
Yaşam
GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 08.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
18:51
GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm izle HD
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin başrolünde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu yer alıyor. Dramatik ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizi 165. bölümü ile ekrana geliyor. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler Gönül Dağı 165. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm izle linki.