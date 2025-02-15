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Haberler Yaşam Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:59

Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Anadolu'nun samimi ve sıcak hikayelerini ekrana taşıyan dizi, 166. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu. Yahya Samancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve ekibinin kaleme aldığı Gönül Dağı, yine duygu dolu anlara sahne oldu.Peki, Gönül Dağı dizisinin 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor? İşte, detaylar...

Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Taner, yıllardır unutamadığı çocukluk aşkı Dilek'e kavuşma hayali kurarken, kuzenleriyle birlikte hayatın getirdiği zorluklara göğüs germeye devam ediyor. 166. bölümün ardından büyük yankı uyandıran dizi, 167. bölümüyle yine duygu dolu anlar yaşatacak. İşte, Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 167. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır.

Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Berk Atan:Taner
Ali Düşenkalkar: Düğüncü Muammer
Ege Aydan: Münir Korkmaz
Ulviye Karaca: Gülsüm Akgün
Gülsim İlhan: Ali Dilek
Cihat Süvarioğlu: Ramazan
Feyza Işık: Döndü
Erdal Cindoruk: Hüseyin
Nuri Gökaşan: Musa
Utku Ateş
Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
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