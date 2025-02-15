Haberler
Yaşam
Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
22:59
Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. Anadolu'nun samimi ve sıcak hikayelerini ekrana taşıyan dizi, 166. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu. Yahya Samancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve ekibinin kaleme aldığı Gönül Dağı, yine duygu dolu anlara sahne oldu.Peki, Gönül Dağı dizisinin 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor? İşte, detaylar...