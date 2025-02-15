Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır.