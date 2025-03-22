GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz seçenekleri

Kasabada yaşanan internet sorunu nasıl bir ders verecek?

Kasabada yaşanan internet sorunu, Gedelli sakinlerini çok kızdırır. En son yaşanan traktör krizinin ardından gözler Ramazan ve amcaoğullarına çevrilmiştir. Bu sorun büyüdükçe büyür ve bir dizi olayın meydana gelmesine neden olur. Ramazan ve amcaoğulları, internet kabusundan nasıl kurtulacak? Yediden yetmişe herkesin internet bağımlısı olduğu Gedelli'de yaşanan bu sorun, insanlara nasıl bir ders verecek?