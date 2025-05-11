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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:47

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayımlanan dizide yeni bölüm takip ediliyor. Gönül Dağı 178. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı dizide neler olacak sorusu yanıt arıyor. Dizi takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

Gönül Dağı 178. bölüm izle TRT 1 ekranlarında izleniyor. Diziyi takip edenler araştırmalara hız kazandırmış durumda. Yeni bölümde neler yaşanacak izleniyor. İşte, 10 Mayıs 2025 tarihli Gönül Dağı son bölüm izle...

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığıyla derin üzüntüye kapılır. Bu süreçte Selma'ya destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirecek doktor bulabilmek için çabalar. Selma tedavi olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

Selma son kez annesiyle babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köye gittiklerinde neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm tamamı, tek parça izle

Veysel ve Ramazan ağılda çalışacak kişileri bulabilmek için anons yaparlar. Süleyman ağıldaki işleri denetlemeye başlar. Süleyman neler yapacaktır?