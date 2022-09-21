Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi akşamı 69. Bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen 69. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Ciritçi Abdullah'ın aniden yere düştüğü görüldü. Bu sahnenin ardından dizinin sıkı takipçileri, ''Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı ve yaşananlar…