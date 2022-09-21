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Haberler Yaşam Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 10:29

Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi akşamı 69. Bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin merakla beklenen 69. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Ciritçi Abdullah'ın aniden yere düştüğü görüldü. Bu sahnenin ardından dizinin sıkı takipçileri, ''Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı ve yaşananlar…

Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi, bu cumartesi 69. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 69. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Şok sahnelerin yer aldığı fragmanda, Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp bayıldığı görüldü. Bu sahnelerin ardından Ciritçi Abdullah'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı? İşte Gönül Dağı 69. bölüm 2. Fragmanı

Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

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Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

Dizinin yeni bölümünden çarpıcı bir fragman izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan 69. Bölüm 2. fragmanında; Veysel kelepçe ile götürülürken Ciritçi Abdullah'ın fenalaşıp yere yığıldığı görüldü.

Gönül Dağı 69. Bölüm 2. Fragmanı

Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

GÖNÜL DAĞI CİRİTÇİ ABDULLAH ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı 69. bölüm 2. Fragmanımde yer alan sahnenin ardından Ciritçi Abdullah'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

Ancak Ciritçi Abdulah'ın ölüp ölmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ciritçi Abdulah'ın akıbeti, yeni bölüm ile birlikte netlik kazanacak.

Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

YAVUZ SEPETÇİ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILACAK MI?

Gönül Dağı dizisinde Ciritçi Abdullah karakterine hayat veren Yavuz Sepetçi'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

Ancak ne dizinin yapımcısından ne de oyuncunun kendisinden diziden ayrıldığına dair bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ''Yavuz Sepetçi Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı?'' sorusu da yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.

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