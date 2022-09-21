Gönül Dağı 69. bölüm 2. fragmanı şok etti! Gönül Dağı Ciritçi Abdullah ölecek mi? Yavuz Sepetçi Gönül Dağı’ndan ayrılacak mı?

YAVUZ SEPETÇİ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILACAK MI?

Gönül Dağı dizisinde Ciritçi Abdullah karakterine hayat veren Yavuz Sepetçi'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

Ancak ne dizinin yapımcısından ne de oyuncunun kendisinden diziden ayrıldığına dair bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ''Yavuz Sepetçi Gönül Dağı'ndan ayrılacak mı?'' sorusu da yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.