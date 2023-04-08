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Haberler Yaşam Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner'in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 19:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 19:03

Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner'in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

TRT 1 dizi izle Gönül Dağı 92. Bölüm izle ekranı takip ediliyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen yapım sıcak bir aile hikayesine odaklanıyor. Taner yeni bölümde yeni bir icat fikriyle gelir. Amcaoğulları fikri farklı değerlendirirken Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı heyecanla devam etmektedir. TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. Dizinin takipçileri ekran başında. 8 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte, Gönül Dağı 92. Bölüm izle linki…

Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner’in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

Gönül Dağı 92. bölüm full izle TRT 1 dizi ekranında yerini aldı. Berk Atan, Melis Sevinç, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Cumartesi günü ekranlara geliyor. Sezonlardır devam eden dizi oyuncu kadrosuyla da takip ediliyor. Gönül Dağı 92. Bölüm izle TRT 1 ekranlarında yayında. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle takipte!

Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner’in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

GÖNÜL DAĞI İZLE TRT 1 İLE YAYINDA!

8 Nisan 2023 tarihli bölüm için:

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Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner’in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır.

Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır?

Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner’in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir?

Gönül Dağı 92. bölüm izle TRT 1 dizi ekranı: Taner’in yeni icat fikri nasıl karşılanacak?

"Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?

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