Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Gönül Dağı yeni bölüm tarihi ve saati...