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Haberler Yaşam Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 17:17

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Gönül Dağı yeni bölüm tarihi ve saati...

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi isimleri buluşturan dizi, 11 Şubat TRT 1 yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken sevilen dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Gönül Dağı neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı…

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

11 Şubat 2023 Cumartesi tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Gönül Dağı dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti.

Buna göre, Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam Ana Haber ekranlara gelecek.

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 86. Yeni bölümünün 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

11 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Ana Haber

21.30 TRT Haber Ortak Yayını

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