Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 11 Şubat TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

11 Şubat 2023 Cumartesi tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Gönül Dağı dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.