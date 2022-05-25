Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI'NIN GÜLSİM ALİ İLHAN'I DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI MI?

Gönül Dağı dizisi TRT1'in damga vuran dizileri arasında. Ancak dizinin başrol oyuncularından Gülsim Ali'nin dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü. Yayımlanan 65. sezon finali fragmanında ise Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Dilek'in diziden ayrılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı, konu cumartesi akşamı bölümün yayımlanması ile netleşecek. Henüz net bir bilgi yok.

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş ise, Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin durumu hakkında haberinde, '' İddialar doğru… Gülsim Ali "Gönül Dağı"na veda ediyor. Peki bu veda ne zaman gerçekleşiyor diyorsanız; cevabı 65. bölümde…'' ifadelerini kullandı.