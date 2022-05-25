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Haberler Yaşam Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:00

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri dikkat çekiyor. Yayınlanan son 65. sezon finali fragmanında ise Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görülüyor. 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak dizinin 64. bölümü öncesinde Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. İddiaları kuvvetlendiren fragman sonrası Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden ayrılıyor mu, çıktı mı, neden ayrılıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte Gönül Dağı Dilek ve Gülsim Ali İlhan'ın akıbeti

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrıldığı iddiaları dolaşıyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizide bu hafta Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Yeni bölüm fragmanını izleyenler Dilek'in ölüp ölmediğine yönelik araştırmalara başladı. Peki Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı'nın Gülsim Ali İlhan'ı diziden ayrıldı mı, çıktı mı, neden ayrıldı?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI DİLEK ÖLDÜ MÜ?

Dizinin sevilen karakterlerinden Taner'in eşi Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öngörülüyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında, Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Bu gelişmeler üzerine Dilek'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

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Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI'NIN GÜLSİM ALİ İLHAN'I DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI MI?

Gönül Dağı dizisi TRT1'in damga vuran dizileri arasında. Ancak dizinin başrol oyuncularından Gülsim Ali'nin dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü. Yayımlanan 65. sezon finali fragmanında ise Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Dilek'in diziden ayrılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı, konu cumartesi akşamı bölümün yayımlanması ile netleşecek. Henüz net bir bilgi yok.

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş ise, Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin durumu hakkında haberinde, '' İddialar doğru… Gülsim Ali "Gönül Dağı"na veda ediyor. Peki bu veda ne zaman gerçekleşiyor diyorsanız; cevabı 65. bölümde…'' ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan (d. 18 Şubat 1995), Türk manken, dizi oyuncusudur.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmaktadır.

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