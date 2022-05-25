Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gönül Dağı’nın Gülsim Ali İlhan’ı diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri dikkat çekiyor. Yayınlanan son 65. sezon finali fragmanında ise Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görülüyor. 21 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak dizinin 64. bölümü öncesinde Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. İddiaları kuvvetlendiren fragman sonrası Gönül Dağı Dilek öldü mü, diziden ayrılıyor mu, çıktı mı, neden ayrılıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte Gönül Dağı Dilek ve Gülsim Ali İlhan'ın akıbeti