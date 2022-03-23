Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Rıfat karakteri nişanlısı Meryem'in onu terk etmesinin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Bu acıya daha fazla katlanamayan Rıfat'ın ortadan kayboluşu kasabayı ayağa kaldırırken, fragmanda izleyici büyük bir şok yaşadı. Taner'in "nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?" sözleri üzerine Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı, Rıfat diziden çıkıyor mu soruları gündeme geldi. Nankör Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, Gönül Dağı'ndan ayrıldı mı? İşte karakterin akıbeti…