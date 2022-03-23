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Haberler Yaşam Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 15:59

Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Rıfat karakteri nişanlısı Meryem'in onu terk etmesinin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Bu acıya daha fazla katlanamayan Rıfat'ın ortadan kayboluşu kasabayı ayağa kaldırırken, fragmanda izleyici büyük bir şok yaşadı. Taner'in "nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?" sözleri üzerine Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı, Rıfat diziden çıkıyor mu soruları gündeme geldi. Nankör Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü, Gönül Dağı'ndan ayrıldı mı? İşte karakterin akıbeti…

Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Gönül Dağı dizisinde izleyicinin sevdiği çiftlerden Rıfat ve Meryem yollarını ayırmıştı. Gözleri açılınca nişanlısını beğenmeyen Meryem Rıfat'ı terk etti. Bu acıyı kaldıramayan Rıfat'ın ortadan kaybolması ve kasabada yayılan iddialar üzerine izleyiciler Gönül Dağı Rıfat öldü mü, diziden çıktı mı, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu gibi sorularla araştırma yapmaya başladı. Nankör Meryem'in terk ettiği Rıfat'ın akıbeti Gedelli sakinleri kadar dizinin izleyenleri tarafından da merak ediliyor. İşte yeni bölüme ilişkin detaylar…

Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

GÖNÜL DAĞI RIFAT ÖLDÜ MÜ?

Meryem tarafından terk edilen ve bu acıya dayanamayan Rıfat ortadan kaybolur. Veysel'in "Amcaoğlu Rıfat ortalarda yok." Sözlerinden sonra bütün kasaba Gönül Dağı'na Rıfat'ı aramaya gider. Bu sırada Taner'in "Nasıl geç kaldık? Rıfat öldü mü?" sözleri herkesi şok eder.

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Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

GÖNÜL DAĞI RIFAT (HÜSEYİN SEVİMLİ) DİZİDEN AYRILDI MI?

İki sezondur TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Kellerin Rıfat karakterini Hüseyin Sevimli canlandırıyor.

Bir anda ortadan kaybolan ve öldüğü düşünülen Rıfat'ın şuanda diziden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Bu da senaristin ters bir köşe yapma ihtimalini akıllara getirdi. Rıfat'ın akıbeti yeni bölümün ardından belli olacak.

Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Çaycı Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır ancak o aşkından vazgeçmez.

Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

GÖZLERİ AÇILAN NANKÖR MERYEM RIFAT'I TERK ETTİ!

Sevilay Gültekin'in canlandırdığı görme engelli Meryem karakteri, Rıfat'ın sevgisi ile her şeyin üstünden gelmiş, yine Rıfat'ın desteğiyle göz ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra gözleri iyileşen Meryem nişanlısı Rıfat'ı tanımamış, dahası yaşanan her şeyi unutarak onu terk etmişti. Rıfat bu acıyı kaldıramayarak ortadan kayboldu. Bu olayın üzerine Meryem kasaba halkı tarafından "Nankör Meryem" olarak adlandırıldı.

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