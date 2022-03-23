Gönül Dağı dizisinde izleyiciye büyük şok! Nankör Meryem’in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Gönül Dağı dizisinde izleyicinin sevdiği çiftlerden Rıfat ve Meryem yollarını ayırmıştı. Gözleri açılınca nişanlısını beğenmeyen Meryem Rıfat'ı terk etti. Bu acıyı kaldıramayan Rıfat'ın ortadan kaybolması ve kasabada yayılan iddialar üzerine izleyiciler Gönül Dağı Rıfat öldü mü, diziden çıktı mı, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu gibi sorularla araştırma yapmaya başladı. Nankör Meryem'in terk ettiği Rıfat'ın akıbeti Gedelli sakinleri kadar dizinin izleyenleri tarafından da merak ediliyor. İşte yeni bölüme ilişkin detaylar…